Başkentte bir kişinin öldüğü pompalı saldırıda yeni gelişme
Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde çıkan kavga sırasında pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Gazi Karaca'nın (48) ölümüne, Fikret T.'nin (64) de yaralanmasına neden olan O.E. (31) ve ona yardım eden A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü ilçeye bağlı Şehit Mehmet Kocakaya Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi.

TARTIŞIRKEN POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.E. ve Gazi Karaca evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.E. yanında bulunan pompalı tüfekle Gazi Karaca ve evde bulunan Fikret T.'ye ateş açtı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sol bacağından yaralanan Fikret T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FİRARİ ŞÜHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan O.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. O.E.’nin olaydan sonra sakladığı silah ise polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında O.E.'nin babası F.E. ve cinayet şüphelisine yardım eden A.A. da Altındağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi O.E. ve ona yardım eden A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

