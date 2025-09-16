Başkentte bir iş yeri kundaklandı!

Ankara'da sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ikinci el araç lastiği satılan iş yerini ateşe verdi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde ikinci el araç lastiği satışı yapılan bir iş yeri kundaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, iş yerinin önünde bulunan lastikleri ateşe verdi. Alevler kısa sürede dükkana ve binaya sıçradı.

YANGIN İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde ve binada hasar oluştu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA ÇEVREKİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kundaklama anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin lastikleri ateşe verdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

