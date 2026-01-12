Yeni yılın ilk günü: Münevver Karabulut'un amcası ile yengesinin feci kazada öldüğü ortaya çıktı

Kaza, 1 Ocak'ta Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığını gördü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kazada otomobilde bulunan kişilerin, Bahçeşehir’de 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut’un amcası Hüseyin Karabulut ile eşi Hafize Karabulut ve Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova olduğu belirlendi.

YENGESİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada, araçta bulunan Münevver Karabulut’un amcası Hüseyin Karabulut ile Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AMCASI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak otomobilden çıkarılan Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Amca Hüseyin Karabulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Karabulut ile eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TÜRKİYE BU CİNAYETLE SARSILMIŞTI

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da Bahçeşehir’de Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti. Cinayetten altı ay sonra teslim edilen katil zanlısı Cem Garipoğlu, beş yıl sonra cezaevinde intihar etmişti. Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili kamuoyunda uzun süre tartışmalar yaşanmış, ölmediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından, Garipoğlu ailesine ait ortaya çıkan “kanlı koltuk” görüntülerinden sonra Cem Garipoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açılarak DNA incelemesi yapılmıştı.