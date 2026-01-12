Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 4 yaralı!

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 4 yaralı!
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Viranşehir–Diyarbakır kara yolunda ulaşım bir süreliğine durdu.

Olay, Viranşehir–Diyarbakır kara yolu üzerindeki Karınca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil ile bir TIR'ın çarpışması sonucu araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR SİVEREK’E SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralananların isimleri netleşti. Yaralanan İbrahim G. (76), Zehra G. (24), Aliye G. (48) ve Mehmet Ali G. (44) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Tokat'ta karla kaplı yolda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!Tokat'ta karla kaplı yolda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar ve yola savrulan parçalar nedeniyle yol trafik akışına tamamen kapandı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ekipleri ve çekiciler vasıtasıyla araçların yoldan kaldırılması ve ulaşımın yeniden normale dönmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Türkiye
Restoratör Tuğba düştü mü intihara mı yönlendirildi? Akademisyen eşin öğrencisiyle gönül ilişkisi iddiası
Restoratör Tuğba düştü mü intihara mı yönlendirildi? Akademisyen eşin öğrencisiyle gönül ilişkisi iddiası
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
‘Aleviler öldürülüyor diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor’ demişti: AKP'li isimden dikkat çeken 'Hz. Ali' çıkışı
‘Aleviler öldürülüyor diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor’ demişti: AKP'li isimden dikkat çeken 'Hz. Ali' çıkışı