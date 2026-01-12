Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 4 yaralı!

Olay, Viranşehir–Diyarbakır kara yolu üzerindeki Karınca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil ile bir TIR'ın çarpışması sonucu araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR SİVEREK’E SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralananların isimleri netleşti. Yaralanan İbrahim G. (76), Zehra G. (24), Aliye G. (48) ve Mehmet Ali G. (44) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar ve yola savrulan parçalar nedeniyle yol trafik akışına tamamen kapandı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ekipleri ve çekiciler vasıtasıyla araçların yoldan kaldırılması ve ulaşımın yeniden normale dönmesi için çalışma başlatıldı.