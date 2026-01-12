Tokat'ta karla kaplı yolda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!

Yayınlanma:
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı olayda otobüste bulunan 7 yolcu yaralanırken, karla kaplı yolda kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Kaza, Tokat–Sivas kara yolunun Kızıl İniş mevkisinde meydana geldi. Sivas istikametine giden Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, aynı yönde ilerleyen İsa Şahin idaresindeki 55 BLC 53 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön bölümünde büyük hasar oluşurken, bazı yolcular araç içerisinde sıkıştı.

tokatta-karla-kapli-yolda-otobus-tira-1111972-330050.jpg

AFAD VE İTFAİYEDEN KURTARMA OPERASYONU

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu otobüste sıkışan yolcular titiz bir çalışma ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta sağanak sonrası heyelan: 2 ev tahliye edildiZonguldak'ta sağanak sonrası heyelan: 2 ev tahliye edildi

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bölgedeki yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ekipler güvenlik önlemlerini artırırken, karayolları ekipleri de yolda küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Jandarma ve polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

