Zonguldak'ta sağanak sonrası heyelan: 2 ev tahliye edildi

Zonguldak’ta bir süredir devam eden şiddetli sağanak yağışlar, kentin farklı noktalarında toprak kaymalarına ve heyelanlara neden oldu. Üzerine istinat duvarı devrilen 2 ev, AFAD ekiplerinin kararıyla tahliye edildi.

Merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi Gazi Sokak’ta dün öğle saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Yamaçtaki istinat duvarı, şiddetli yağışın etkisiyle aşağıda bulunan iki evin üzerine devrildi. Evlerin çatılarında maddi hasar oluşurken, AFAD ekipleri bölgede yaptığı incelemede heyelan riskinin sürdüğünü belirledi.

Ekiplerin incelemesi sonucunda, Terakki Mahallesi Gazi Sokak’ta heyelan riski taşıyan 2 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Zilifli ve Koçaklı ailelerinden toplam 6 kişi, evlerinin çatısına istinat duvarı devrilmesi ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle geçici olarak yakınlarının yanına yerleşti.

KOZLU’DA YOL VE MERDİVEN ÖNLEMİ

Sağanak yağışın etkilediği bir diğer nokta ise Kozlu ilçesi oldu. Şehit Yusuf Yelkenci Caddesi ve Ceyhan Sokak mevkilerinde toprak kaymaları meydana geldi.

Daha önceden boşaltılmış olan 3 evin alt kısmındaki toprak kayması nedeniyle ekipler alarm durumuna geçti. Yapılan incelemede, heyelan bölgesindeki bir merdiven yaya kullanımına kapatıldı.

ÇAYDAMAR MAHALLESİ'NDE DOĞALGAZ KESİNTİSİ

Kentin bir başka bölgesi olan Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak’ta da gece saatlerinde meydana gelen heyelan, 8 haneye ulaşım sağlayan yolu kapattı. Yamaçtan kopan toprak kütlesinin doğalgaz hatlarına zarar verme riskine karşı, bölgedeki gaz akışı tedbir amaçlı kesildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

