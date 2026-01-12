Tokat'ta tartışma kanlı bitti: Husumetlisini başından vurarak öldürdü

Tokat’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancayla başından vurulan 46 yaşındaki Koray Alyüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Emirseyit beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan C.E. (47) ile Koray Alyüz (46) kahvehanede karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VURULDU

Kavga sırasında yanındaki tabancayı ateşleyen C.E., Koray Alyüz’ü başından vurdu. Ağır yaralanan Alyüz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Alyüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’da dehşet olay! Yaşlı adamı acımasızca darbettilerŞanlıurfa’da dehşet olay! Yaşlı adamı acımasızca darbettiler

ŞÜPHELİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Olay sırasında başına sopa darbesi alarak yaralanan şüpheli C.E. ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, hastanedeki tedavisi süren C.E.'nin taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

