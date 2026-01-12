Şanlıurfa’da dehşet olay! Yaşlı adamı acımasızca darbettiler
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye giden Mehmet Sayım, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Sayım darbedildi.
4 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken kanlar içinde yere yığılan Mehmet Sayım, çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan O.T., B.T., İ.T. ve A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA