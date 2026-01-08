Taciz şüphelisine meydan dayağı: Önce dövüp sonra jandarmaya verdiler!

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evine gitmekte olan 16 yaşındaki kız çocuğu, kimliği henüz öğrenilemeyen bir genç tarafından takibe alındı. Genç şahsın, kız çocuğuna hem sözlü hem de fiziki tacizde bulunduğu öne sürüldü. Korku içinde kaçmaya başlayan çocuk, çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

VATANDAŞLAR YAKALAYIP DARBETTİ

Çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hemen harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Öfkelenen kalabalık, taciz şüphelisini darbetmeye başladı. Olayın linç girişimine dönüşmesi üzerine bazı sağduyulu vatandaşlar araya girerek jandarma ekiplerine haber verdi.

JANDARMA TESLİM ALDI

İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın elinden alarak güvenli alana çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şüpheli, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tacize uğradığı belirtilen 16 yaşındaki kız çocuğu, pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.