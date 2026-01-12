3 yaşındaki çocuk ile 4 kedi yangında mahsur kaldı: Kedilerden 2'si kurtarılamadı

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Çatı katında çıkan yangında 150 güvercin öldü

ELEKTRİKLİ ISITICININ DEVRİLMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Devrilen elektrikli ısıtıcının halıyı tutuşturmasıyla çıkan yangın kısa sürede büyürken, 5 kedisiyle birlikte evde yaşayan Vildan Hasdemir, dışarı çıkarak yardım istedi.

KARŞI DAİREDEKİ 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK İLE 4 KEDİ MAHSUR KALDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairedeki kedilerden 4’ü ile yoğun duman nedeniyle karşı dairede mahsur kalan erkek çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

KALP MASAJINA RAĞMEN İKİ KEDİ ÖLDÜ

Çocuk ile 2 kediye ambulansta oksijen verilirken, 2 kedi ise kalp masajına rağmen öldü.

Kedilerinin öldüğünü öğrenen Hasdemir, gözyaşı dökerken, yangını yarım saatte kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipler, kayıp 5’inci kediyi bulmak için çalışma başlattı.