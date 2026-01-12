Çatı katında çıkan yangında 150 güvercin öldü
Diyarbakır’ın ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
"Güvercin Oteli" olarak da adlandırılan kuşların bakıldığı bölümde çıkan yangını gören vatanadaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.
150 GÜVERCİN CAN VERDİ
Yangın sonucu içeride bulunan yaklaşık 150 güvercin öldü. Katta büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangını fark edip itfaiyeye haber veren Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, "Mahallemde bulunan kuş otelinde yangın çıktı. 150'ye yakın kuş öldü. Onlar da Allah'ın kullarıdır'' dedi.
Ekiplerin yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ediyor.
