Çatı katında çıkan yangında 150 güvercin öldü

Çatı katında çıkan yangında 150 güvercin öldü
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, ‘Güvercin Oteli’ diye adlandırılan kuşların beslendiği alanda yangın çıktı. Feci olay sonucu 150 güvercin öldü.

Diyarbakır’ın ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

"Güvercin Oteli" olarak da adlandırılan kuşların bakıldığı bölümde çıkan yangını gören vatanadaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.

Diyarbakır’da yeni trend: Amerika’da yaygın burada neden olmasın?Diyarbakır’da yeni trend: Amerika’da yaygın burada neden olmasın?

diyarbakir-yangin-150-guvercin.jpg

150 GÜVERCİN CAN VERDİ

Yangın sonucu içeride bulunan yaklaşık 150 güvercin öldü. Katta büyük çapta hasar meydana geldi.

muradiye-mahalle-muhtari-dilek-demir.jpg

Yangını fark edip itfaiyeye haber veren Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, "Mahallemde bulunan kuş otelinde yangın çıktı. 150'ye yakın kuş öldü. Onlar da Allah'ın kullarıdır'' dedi.

Diyarbakır'da 10 kişi otel yangınındaki dumandan hastanelik olduDiyarbakır'da 10 kişi otel yangınındaki dumandan hastanelik oldu

Ekiplerin yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Türkiye
Babasını baltayla öldürüp kireçleyip saklamış: Aylar sonra ortaya çıkan cinayette şüpheliler adliyede
Babasını baltayla öldürüp kireçleyip saklamış: Aylar sonra ortaya çıkan cinayette şüpheliler adliyede
Firari Kasım Garipoğlu'nun şoföründen 25 kişilik liste! "İtirafçı olacağım" dedi savcılığa başvurdu
Firari Kasım Garipoğlu'nun şoföründen 25 kişilik liste! "İtirafçı olacağım" dedi savcılığa başvurdu
Bu kar daha ne ki... Orhan Şen olacakları açıkladı: İşi olmayan dışarı çıkmasın
Bu kar daha ne ki... Orhan Şen olacakları açıkladı: İşi olmayan dışarı çıkmasın