Diyarbakır’da yeni trend: Amerika’da yaygın burada neden olmasın?

Diyarbakır’da açılan “Öfke Evi”, öfkesini kontrol etmekte sıkıntı yaşayan ya da stres atmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ses yalıtımı yapılan ve güvenlik kameralarıyla izlenen özel odalarda vatandaşlar, koruyucu ekipmanlar giyerek beyzbol sopasıyla cam, porselen ve çeşitli ev eşyalarını kırarak öfkelerini dışa vuruyor.

"BİR YERDE BİRİNE PATLAMAKTANSA BURAYI AÇTIM"

Öfke Evi’ni açma sebebini anlatan işletme sahibi Hamza Durmaz, “Burasını şöyle tanımlayayım; insan sıkıntılar, stresler, öfkeleri içine atıyor sürekli. Bir yerde birine patlamaktansa, kalbini kırmaktansa burayı açtım. Burada bütün o stresi, öfkeyi bir anda boşaltmak için” dedi.

Öfke evi fikrinin yurt dışındaki örneklerden ortaya çıktığını açıklayan Durmaz, “Bunu ben videolarda gördüm aslında. Amerika’da yaygın. Diyarbakır’da neden olmasın diye düşündüm” dedi.

"DİYARBAKIR BİRAZ ÖFKE PROBLEMİ OLAN BİR ŞEHİR"

Durmaz, Diyarbakır’da öfke probleminin yaygın olduğunu belirterek, “Bir de biliyorsunuz Diyarbakır biraz öfke problemi olan bir şehir. Kendim de dahil. Kendimde de hatta ilkini denedim, bu iş tutar dedim, devam ettim, açtım bu şekilde. Çok güzel rağbet var, çok güzel bir yoğunluk var” diye konuştu.

Öfke Evi’ne gelenlerin büyük bölümünün çiftler olduğunu söyleyen Durmaz, “İş yerinde patronuna kızgın olan, trafikte öfkeli olanlar geliyor ama genel anlamda çiftler çok geliyor” ifadelerini kullandı.

"KIRIP PARÇALAYIP BAĞIRIP ÇAĞIRIP ÖFKELERİNİ KUSUYORLAR"

Durmaz, çiftlerin birlikte odaya girdiğini ve birbirlerine zarar vermeden öfkelerini boşalttıklarını vurgulayarak, “Biri o köşede, biri öbür köşede kırıp parçalayıp bağırıp çağırıp öfkelerini kusuyorlar bir nevi. Yani içlerinde biriktirmiyorlar” diye konuştu.

Öfke Evi’nde müşterilerin taleplerine göre farklı eşyaların da sağlandığını açıklayan Durmaz, “Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, gitar, saz, ne istiyorlarsa getiriyoruz” dedi.

Standart pakette araba camı, porselen tabaklar, cam şişeler ve küçük ev aletlerinin yer aldığını söyleyen Durmaz, “Biz 'Cana geleceğine mala gelsin' diyenlerdeniz. Bir öfke uğruna ömür boyu adliye kapılarında, cezaevi kapılarında beklemektense bir saatte bütün öfke boşalıyor.” ifadelerini kullandı.