2011'den beri aranan katil İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tozlu raflarda kalan dosyaları bir bir indirmeye ve aranan suçluları adalete teslim etmeye devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2004 yılında İstanbul'da işlenen kanlı bir cinayetin hükümlüsünün izini sürdü.

KARTAL'DA SAKLANIYORMUŞ

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zeynep K.'nin izine Kartal'da ulaşıldı. 2011 yılından bu yana Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından da arandığı ortaya çıkan firari kadın, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yıllardır adaletten kaçmayı başaran Zeynep K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.