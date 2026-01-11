Adana'yı dolandırdı Güney Afrika'da patron oldu

Adana'da piyasa değerinin altında hizmet vaadiyle müşterilerini, tedarikçilerini ve çalışanlarını dolandırarak 17 Nisan 2025'te yurt dışına kaçtığı iddia edilen S.Ç.'nin nerede olduğu ortaya çıktı. Kentte 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi olan S.Ç.'nin arkasında bıraktığı enkaz ve yaşanan trajediler tazeliğini korurken, kendisinin Güney Afrika'da "yeni bir sayfa" açtığı anlaşıldı.

BİR YANDA İNTİHAR VAR DİĞER YANDA LÜKS HAYAT

S.Ç.'nin yaşattığı mağduriyetin boyutu sadece maddi değil. Geçen yıl S.Ç. yüzünden kredi çekmek için evini ipotek ettiren Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin, içine düştüğü bunalımdan çıkamayarak intihar etmişti.

Adana'da bu acılar yaşanırken, S.Ç. Güney Afrika'da lüks bir güzellik merkezi açarak işlerine kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından lüks yaşamını ve yeni müşterileriyle fotoğraflarını paylaşmaktan çekinmeyen S.Ç., mağdurların öfkesini daha da artırdı.

"KAÇMADIM" DEDİ AMA GÜNEY AFRİKA'DAN ÇIKTI

Olayın patlak verdiği dönemde 3 aydır maaş alamayan çalışanları şubeleri yağmalarken, S.Ç. "Kaçmadım, bir gün borçlarımı ödeyeceğim" mesajları atıyordu. Ancak gelinen noktada, Türkiye'de dolandırdığı paralarla Güney Afrika'da yeni bir düzen kurduğu ve lüks içinde yaşadığı tescillendi.

Mağdurlar, S.Ç.'nin bir an önce yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini ve hesap vermesini istiyor.