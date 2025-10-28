Sanayi sitesinde pompalı tüfekli saldırı! Atölye kana bulandı: Çok sayıda yaralı

Yayınlanma:
Konya'da bir sanayi sitesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 12 kişi yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki sanayi sitesindeki oto boyoma atölyesine kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekli saldırı düzenlendi.

Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’ndeki Anadolu Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayideki Elmadağ Sokağa gelen saldırganlar, ellerindeki pompalı tüfeklerle Osman Çapar’a ait oto boyacı atölyesine ateş açtı.

Son dakika | Önce silahlı saldırı şimdi de hastane yangını! Menzil'de neler oluyor?Son dakika | Önce silahlı saldırı şimdi de hastane yangını! Menzil'de neler oluyor?

ATÖLYE KANA BULANDI

Saldırı sırasında saçmaların iş yerinde bulunan ve sokaktan geçenlere isabet etmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

