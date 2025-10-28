Son dakika | Önce silahlı saldırı şimdi de hastane yangını! Menzil'de neler oluyor?

Son dakika haberi... Pendik'te Özel Emsey Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Hastanenin Menzil Cemaati'ne ait olduğu ifade ediliyor. Dün de yine İstanbul'da Menzil Cemaati mensupları arasında silahlı saldırı sonucunda 4 kişi yaralanmıştı!

İstanbul Pendik'te özel olarak hizmet veren Emsey Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın için bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Pendik Çamlık Mahallesi'nde bulunan hastanenin çatısındaki baz istasyonunda saat 12.30 sularında yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangının büyümesi ile binayı dumanların sardığı ifade edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ÖNCE SİLAHLI SALDIRI ŞİMDİ DE HASTANE YANGINI: MENZİL'DE NELER OLUYOR?

Emsey Hastanesi'nin Menzil Cemaatine ait olduğu ifade edilmekle beraber dün de yine İstanbul'da Menzil Cemaati'nin kendi içlerindeki anlaşmazlık nedeni ile silahlı saldırının olduğu, bu saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Silahlı saldırının Sancaktepe'de yapıldığı, saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

