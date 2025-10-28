Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı

Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı
Yayınlanma:
Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol’un hayatını kaybetmesinin ardından kardeşler arasında yaşanan miras ve güç tartışmalarında silahlar çekildi İstanbul'da kan döküldü. Sancaktepe'deki silahlı saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı.

Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol'un hayatını kaybetmesiyle başlayan miras kavgası devam ediyor. Cemaatin 17 milyar TL’yi bulduğu ifade edilen serveti kardeşler arasında uyuşmazlığa neden oldu. Kardeşler arasındaki anlaşmazlığın çözümü için cemaat 22 Ekim 2024’te Adıyaman’ın Menzil köyündeki Menzil Camisi’nde bir “şeriat mahkemesi” kurdu. Ancak bu uyuşmazlığı söz konusu mahkeme de çözemedi.

MİRAS KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Gazeteci İsmail Arı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre İstanbul Sancaktepe'de cemaat içerisindeki miras kavgasında silahlar çekildi. Yapılan silahlı saldırıda cemaate tabi bir market çalışanı ile beraber 'sofi' olarak nitelendirilen 3 kişi vuruldu.

yeni-proje-14.jpg

Menzilcilerin miras kavgası bitmiyor! Yine birbirine girdilerMenzilcilerin miras kavgası bitmiyor! Yine birbirine girdiler

Cemaate bağlı bir kişi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında 'Bunun hesabının sorulacağı gün gelecektir!' yorumu yapıldı. Gazeteci Arı tarafından aktarılan bilgiler şu şekilde:

İstanbul’un Sancaktepe İlçesinde, Menzil Cemaati’ndeki miras kavgasında silahlar çekildi. Bazı cemaat mensupları vuruldu.

M. Saki Elhüseyni destekçileri “Atılan mermiler oradaki sofilere değil, tüm Ümmet-i Muhammed'e atılmıştır. Bu hesabın sorulacağı gün gelecektir” diyor
Menzil Cemaati'ne bağlı bir sosyal medya hesabından olayla ilgili şöyle bir paylaşım yapıldı:

"Üç Sultan hazretleri sofisi bir de onların market çalışanı, sabıkalı Muhammed Fettah Elhüseyni'ye intisaplı birinin silahından çıkan kurşunlarla vuruldu. Kardeşlerimizin durumu iyi ve kesinlikle tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınmalısınız. Polis o teröristi aldı götürdü devlet gerekeni yapacak biz devletimize güveniyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

