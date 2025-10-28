Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı

Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol'un hayatını kaybetmesiyle başlayan miras kavgası devam ediyor. Cemaatin 17 milyar TL’yi bulduğu ifade edilen serveti kardeşler arasında uyuşmazlığa neden oldu. Kardeşler arasındaki anlaşmazlığın çözümü için cemaat 22 Ekim 2024’te Adıyaman’ın Menzil köyündeki Menzil Camisi’nde bir “şeriat mahkemesi” kurdu. Ancak bu uyuşmazlığı söz konusu mahkeme de çözemedi.

MİRAS KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Gazeteci İsmail Arı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre İstanbul Sancaktepe'de cemaat içerisindeki miras kavgasında silahlar çekildi. Yapılan silahlı saldırıda cemaate tabi bir market çalışanı ile beraber 'sofi' olarak nitelendirilen 3 kişi vuruldu.

Menzilcilerin miras kavgası bitmiyor! Yine birbirine girdiler

Cemaate bağlı bir kişi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında 'Bunun hesabının sorulacağı gün gelecektir!' yorumu yapıldı. Gazeteci Arı tarafından aktarılan bilgiler şu şekilde: