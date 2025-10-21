Menzilcilerin miras kavgası bitmiyor! Yine birbirine girdiler

Yayınlanma:
Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol’un hayatını kaybetmesinin ardından kardeşler arasında yaşanan miras ve güç tartışmaları Çorum'da kavgaya dönüştü. Kentteki vakıf binası sebebiyle tarikatın Semertkand ile Serhendi grupları arasında çıkan kavgada 1 kişi baygınlık geçirdi.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Çorum’da da yapılanmaya giden Menzilciler arasında kavga çıktı.

Menzil'den uluslararası temsiliyet: Müridler şeyhlerin miras kavgası için meydana döküldüMenzil'den uluslararası temsiliyet: Müridler şeyhlerin miras kavgası için meydana döküldü

BOŞALTILMASI İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Menzil’in Çorum’daki "külliyesi" ile ilgili Çorum İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mübarek ve Fettah Elhüseyni kardeşler, binanın kendilerine ait olduğunu savunarak boşaltılmasını talep etmiş ancak binada bulunan tarikat üyeleri, "Bu bina tüm Müslümanlarındır" diyerek buna karşı çıkmıştı.

HAZCİZ KARARI VERİLDİ

Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak’ta faaliyet gösteren vakıf binası ile ilgili Semerkand grubunun başvurusunun ardından haciz kararı verilmesi sonucu, icra memurları ve polis ekipleri binaya gitti.

Kahta Grubu’nu oluşturan Serhendi cemaati üyeleri ise binayı boşaltmak istemedi. İki grup arasında çıkan kavga sırasında bir kişi baygınlık geçirdi.

Arbedenin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak tarafları sakinleştirirken, binanın tahliye işlemi ertelendi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Türkiye
30 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Güven Apartmanı davasında mütalaa açıklandı
30 kişiye mezar olmuştu! Depremde yıkılan Güven Apartmanı davasında mütalaa açıklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkopan-Mersin" operasyonunda 370 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkopan-Mersin" operasyonunda 370 şüpheli gözaltına alındı