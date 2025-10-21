Menzilcilerin miras kavgası bitmiyor! Yine birbirine girdiler

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Çorum’da da yapılanmaya giden Menzilciler arasında kavga çıktı.

Menzil'den uluslararası temsiliyet: Müridler şeyhlerin miras kavgası için meydana döküldü

BOŞALTILMASI İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Menzil’in Çorum’daki "külliyesi" ile ilgili Çorum İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mübarek ve Fettah Elhüseyni kardeşler, binanın kendilerine ait olduğunu savunarak boşaltılmasını talep etmiş ancak binada bulunan tarikat üyeleri, "Bu bina tüm Müslümanlarındır" diyerek buna karşı çıkmıştı.

HAZCİZ KARARI VERİLDİ

Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak’ta faaliyet gösteren vakıf binası ile ilgili Semerkand grubunun başvurusunun ardından haciz kararı verilmesi sonucu, icra memurları ve polis ekipleri binaya gitti.

Kahta Grubu’nu oluşturan Serhendi cemaati üyeleri ise binayı boşaltmak istemedi. İki grup arasında çıkan kavga sırasında bir kişi baygınlık geçirdi.

Arbedenin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak tarafları sakinleştirirken, binanın tahliye işlemi ertelendi.