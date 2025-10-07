Menzil'den uluslararası temsiliyet: Müridler şeyhlerin miras kavgası için meydana döküldü

Yayınlanma:
Menzil Tarikatı liderlerinden Saki Erol, Mübarek Erol ve Fettah Erol kardeşlerin arasındaki miras kavgası Almanya'ya sıçradı. Almanya'da Fettah Erol destekçisi müridler eylem düzenledi.

Menzil Tarikatı lideri Abdulbaki Erol'un 2023 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Erol'un üç oğlu arasında başlayan miras kavgası Almanya'ya sıçradı.

MENZİL'DEKİ MİRAS KAVGASI ALMANYA'YA SIÇRADI

Tarikata ait Emsey Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdulbaki Erol'un oğullarından Fettah Erol'un destekçisi tarikat müridleri Almanya'da eylem düzenledi.

yeni-proje-4.jpg

Menzil Şeyhi 'yapmayın' dese de durmadılar: 3 gün süren düğünde cemaat birbirine girdiMenzil Şeyhi 'yapmayın' dese de durmadılar: 3 gün süren düğünde cemaat birbirine girdi

Menzil'de Ali Erbaş ayrıntısı! Hutbeden yola çıkıp skandalı açıkladı: Kardeşim 400-500 milyon liraya villa yaptırdıMenzil'de Ali Erbaş ayrıntısı! Hutbeden yola çıkıp skandalı açıkladı: Kardeşim 400-500 milyon liraya villa yaptırdı

Tarikata bağlı Semerkand Grubu temsilcileri Saki Erol ve Mübarek Erol'a tepki amacıyla düzenlenen eyleme çok sayıda mürit katıldı.

Meydanda bir araya gelenler "Ümmetin malı miras olamaz" ifadelerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Türkiye
İrem Derici gözaltına alındı
İrem Derici gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı