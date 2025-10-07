Menzil'den uluslararası temsiliyet: Müridler şeyhlerin miras kavgası için meydana döküldü
Menzil Tarikatı liderlerinden Saki Erol, Mübarek Erol ve Fettah Erol kardeşlerin arasındaki miras kavgası Almanya'ya sıçradı. Almanya'da Fettah Erol destekçisi müridler eylem düzenledi.
Menzil Tarikatı lideri Abdulbaki Erol'un 2023 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Erol'un üç oğlu arasında başlayan miras kavgası Almanya'ya sıçradı.
MENZİL'DEKİ MİRAS KAVGASI ALMANYA'YA SIÇRADI
Tarikata ait Emsey Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdulbaki Erol'un oğullarından Fettah Erol'un destekçisi tarikat müridleri Almanya'da eylem düzenledi.
Tarikata bağlı Semerkand Grubu temsilcileri Saki Erol ve Mübarek Erol'a tepki amacıyla düzenlenen eyleme çok sayıda mürit katıldı.
Meydanda bir araya gelenler "Ümmetin malı miras olamaz" ifadelerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.