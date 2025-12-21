Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu

Yayınlanma:
Kars’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düşmesiyle bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, bazı göl ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kars ile Ardahan'da etkisini hissettiren soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ve ağaçlar kırağı tutarken, bazı göl ile derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve araçların camları buzla kaplandı.

termometreler-14u-gordu-dereler-buz-tuttu-3.jpg

ARAÇLARINI BATTANİYE ÖRTEREK KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Vatandaşlar, araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

termometreler-14u-gordu-dereler-buz-tuttu-4.jpg

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor. Gece sıfırın altında 13 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu. Kentteki yüksek kesimler karla kaplandı.

Kaynak:AA

