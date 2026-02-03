2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi yatırımcıları arasında yer alan Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), portföyünü iki yeni AVM ile büyüttü. Şirket, Forum Mersin ve Forum Kayseri’yi yaklaşık 350 milyon euro (yaklaşık 18 milyar TL) bedelle satın alırken, ödemenin peşin yapıldığı açıklandı.

İnşaat sektöründe 40 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan ve 2010 yılında halka açılan Torunlar GYO, 146,5 milyar liralık portföy değeriyle AVM yatırımlarındaki büyümesini sürdürüyor. Şirket, portföyündeki 8 AVM’ye yenilerini eklemek üzere dikkat çeken bir adım attı.

FORUM MERSİN VE FORUM KAYSERİ TORUNLAR GYO BÜNYESİNE GEÇTİ

Torunlar GYO, Almanya Frankfurt merkezli DZ Bank Group'un yatırım kolu olan Union Investment bünyesinde bulunan Forum Mersin ve Forum Kayseri'yi satın aldı.

FORUM MERSİN AVM İÇİN 219 MİLYON EURO

Torunlar GYO, büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir satın almaya imza atarak Forum Mersin AVM’yi bünyesinde bulunduran Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin paylarının yüzde 100’ü için Union Investment Real Estate GMBH ile 219 milyon 20 bin 660 euro bedelle anlaşmaya vardı.

Mersin Forum Alışveriş Merkezi - Cicicee

FORUM KAYSERİ İÇİN 130 MİLYON 431 BİN EURO

Torunlar GYO, aynı hedef doğrultusunda Forum Kayseri'yi de portföyüne kattı. Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin paylarının yüzde 100'ü için 130 milyon 430 bin 877 euro karşılığında yine Union Investment Real Estate GMBH ile mutabakata varıldı.

Forum Kayseri kapanıyor mu?

ÖDEME PEŞİN YAPILDI

Şirket, hisse bedellerinin pazarlık usulüyle belirlendiğini bildirirken, AVM yatırımlarının satışlar ve kârlılık üzerinde olumlu etki yaratacağını vurguladı ve ödemenin nakit olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

FORUM KAYSERİ 2011'DE HİZMETE GİRDİ

Aralık 2011’de kapılarını açan Forum Kayseri AVM, 153 bin metrekarelik inşaat alanı ve 67 bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla kentin öne çıkan alışveriş merkezleri arasında yer alıyor. AVM'de 31 kafe, restoran ve yemek zinciri, 9 sinema salonu, bowling salonu ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

FORUM MERSİN AVM'DE 203 MAĞAZA BULUNUYOR

2007 yılının Ekim ayında hizmete giren Forum Mersin, 71 bin 500 metrekarelik kiralanabilir alanında ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapan geniş mağaza ve eğlence seçenekleri sunuyor. AVM'de 203 mağaza, 9 salonlu sinema, restoranlar, kafeler, eğlence alanları ve bowling salonu yer alıyor.

ULUSLARARASI ÖDÜLLERLE GELEN BAŞARI

Alışveriş merkezi, 2008 yılında Avrupa gayrimenkul sektörünün en saygın organizasyonlarından MAPIC EG Perakende Ödülleri’nde Avrupa’nın en iyi üç alışveriş merkezi arasına girerken, 2009’da ICSC tarafından büyük ölçekli alışveriş merkezleri kategorisinde Avrupa’nın en iyisi seçildi. Merkez, bu başarısını 2010 yılında ICSC’nin “Best of the Best” kategorisinde aldığı Onur Ödülü ile taçlandırdı.

