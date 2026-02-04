Kaybolduktan 13 gün sonra bulunan Nimet Kılıç toprağa verildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 21 Ocak’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 13’üncü gününde bir dere yatağında cansız bedeni bulunan zihinsel engelli Nimet Kılıç (45), ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi. 2 çocuk annesi Kılıç’ın evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Balıkaya Deresi’nde bulunan cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kubacık Mahallesi’ne getirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI VE ARAMA SÜRECİ

Olay, eşi Şeyhmus Kılıç’ın sabah uyandığında Nimet Kılıç’ı evde bulamamasıyla ortaya çıkmıştı. Kayıp ihbarının ardından AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, Kılıç’ın kaybolduğu gün sabah saat 05.12 sıralarında mahallede tek başına ilerlediği görülmüştü. Günlerce süren bekleyiş, maalesef dere yatağındaki acı haberle son buldu.

Son Dakika | Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Nimet Kılıç'tan acı haber geldi

VALİ ZORLUOĞLU: "HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olayla ilgili yütütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Zorluoğlu, "Vatandaşımız maalesef ölü olarak bulundu. Üzüldük, Allah rahmet eylesin. Jandarmamız her türlü ihtimali dikkate alarak gerekli soruşturmayı yapıyor. Cinayet olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemem mümkün değil" dedi.