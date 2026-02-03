Son Dakika | Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Nimet Kılıç'tan acı haber geldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan zihinsel engelli iki çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'tan beri kayıptı.

Günlerden beri Kılıç'ın bulunması için ekipler seferber olmuştu. Kılıç'tan acı haber geldi. Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak sabahı uyandığında eşi Nimet Kılıç’ı evde bulamayınca kayınpederinin evine gitti. Eşini orada da göremeyen Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine 22 Ocak’ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı bir arama başlatıldı. Zihinsel engelli ve iki çocuk annesi olan Nimet Kılıç’ın, kaybolduğu sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, Kılıç’ın saat 05.12’de tek başına yürüdüğü görüldü.

13 gün süren arama çalışmalarında 303 personel görev aldı.