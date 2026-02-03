Son Dakika | Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Nimet Kılıç'tan acı haber geldi

Son Dakika | Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Nimet Kılıç'tan acı haber geldi
Yayınlanma:
Son dakika.... Diyarbakır'da 21 Ocak'tan bu yana aranan Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan zihinsel engelli iki çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'tan beri kayıptı.

Günlerden beri Kılıç'ın bulunması için ekipler seferber olmuştu. Kılıç'tan acı haber geldi. Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

kayip-kadini-arama-calismalari-12nci-gu-1146507-340428.jpg

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak sabahı uyandığında eşi Nimet Kılıç’ı evde bulamayınca kayınpederinin evine gitti. Eşini orada da göremeyen Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine 22 Ocak’ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı bir arama başlatıldı. Zihinsel engelli ve iki çocuk annesi olan Nimet Kılıç’ın, kaybolduğu sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, Kılıç’ın saat 05.12’de tek başına yürüdüğü görüldü.

13 gün süren arama çalışmalarında 303 personel görev aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Türkiye
Saray'dan yeni Anayasa açıklaması! "Epeyce mesafe aldık"
Saray'dan yeni Anayasa açıklaması! "Epeyce mesafe aldık"
Meğer çocukken de geçinemiyormuş: Ali Sabancı bavulla kaçak getirtip satıyormuş
Meğer çocukken de geçinemiyormuş: Ali Sabancı bavulla kaçak getirtip satıyormuş
Kabloyla bağladıkları kadına cinsel istismarda bulundular! Dehşete düşüren sosyal medya tuzağı
Kabloyla bağladıkları kadına cinsel istismarda bulundular! Dehşete düşüren sosyal medya tuzağı