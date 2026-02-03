Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve 2026 Şubat ayına özel emekli promosyonu kampanyaları gündemdeki yerini koruyor.

2026 Ocak zammının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri Şubat ayı promosyon kampanyalarına odaklanırken, bankalar cazip teklifler sunmaya başladı. İşte bankaların vereceği emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine toplam 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunuyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken; kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleriyle ek ödül kazanılabiliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank, 31 Mart 2026'ya kadar geçerli kampanyasında emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ek koşulların sağlanması halinde toplam promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank, emekli maaşını taşıyan ya da promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine toplam 30.000 TL'ye varan ödeme sunuyor. Kampanya; 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve 15.000 TL'ye kadar ek nakit ödül paketinden oluşuyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, emeklilere 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 28.000 TL seviyesine kadar yükseliyor. ING kampanyası, ek şartlara bağlı olmadan yüksek promosyon almak isteyen emekliler için dikkat çekiyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

TEB, 36 ay maaş taahhüdü veren SGK emeklilerine toplam 21.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Bu tutar; 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon ödemesinden oluşuyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL promosyon alabiliyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank'ta emekli promosyonu maaş aralığına göre 8.000 TL'den başlayarak 12.000 TL'ye kadar yükseliyor. 3 yıl maaş taahhüdü veren ve 20.000 TL üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, nakit promosyonun yanı sıra ek harcama avantajlarıyla öne çıkıyor. Banka, SGK emeklilerine 12.000 TL nakit promosyon sunarken, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalar sayesinde 9 ayda toplam 18.000 TL'ye varan ek kazanım imkânı sağlıyor. Böylece toplam kazanım 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

2026 Şubat ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar arasında Akbank ve VakıfBank öne çıkarken, ING ve Garanti BBVA da sundukları yüksek tutarlarla dikkat çekiyor. Kamu bankaları ise daha düşük ancak şartsız ve istikrarlı promosyon seçenekleriyle tercih ediliyor.