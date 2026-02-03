İlk veri geldi: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkıyor

Yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alan kamu çalışanları ve emekliler için kritik süreç başladı. Ocak 2026 verileriyle birlikte, Temmuz döneminde yapılacak artışın enflasyon ayağı şekillenmeye başladı.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN TEMMUZ HESABI BAŞLADI

Ocak ayında yapılan zamların ardından, yılın ikinci yarısındaki artış oranları için altı aylık veri takibi sürüyor:

OCAK VERİSİ NETLEŞTİ: TÜİK verilerine göre Ocak 2026’da aylık tüketici enflasyonu %4,84 oldu. Bu oran, Temmuz zammını belirleyecek 6 aylık toplam enflasyonun ilk parçası.

TOPLU SÖZLEŞME PAYI: 2026 yılının ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği %7 oranında zam uygulanacak. Eğer Ocak-Haziran dönemi enflasyonu bu oranı aşarsa, aşan kısım "enflasyon farkı" olarak maaşlara eklenecek.

SEYYANEN ÖDEME DETAYI: Yıl başında memur maaşlarına 1.000 TL’lik seyyanen artış yapılmıştı. Temmuz döneminde benzer bir artışın yapılıp yapılmayacağı henüz net belli değil.

OCAK 2026'DA MAAŞLAR NE KADAR OLMUŞTU?

Yılın ilk döneminde yapılan artışlarla güncel maaş tabloları şu şekilde gerçekleşmişti:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ: Ek desteklerle birlikte 27 bin 887 TL seviyesine çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI (SSK/BAĞ-KUR): Taban aylık düzenlemesiyle 20 bin TL olarak belirlendi.