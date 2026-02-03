ENAG Ocak ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG Ocak ayı enflasyonunu açıkladı
Son dakika... 2026 yılının ilk enflasyonunu açıklayan ENAG'ın verilerine göre aylık enflasyon yüzde 6,32, yıllık ise yüzde 53,42 oldu.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılının ilk enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 6,32, arttı. Yıllık enflasyon yüzde 53,42 olarak gerçekleşti.

Saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2026 resmi enflasyonu açıklayacak.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?

2025 yılının son ayında aylık enflasyon yüzde 2,11 yıllık ise yüzde 56,14 olmuştu.

ENAG kasım ayında aylık bazda yüzde 2,13, yıllık yüzde 56,82 olarak açıklamıştı.

Ekimde de aylık bazda yüzde 3,74, yıllık enflayon yüzde 60 olarak gerçekleşmişti.

Eylül enflasyonu ENAG'a göre aylık bazda yüzde 3,79 yıllıkta ise yüzde 63,23 olarak gerçekleşmişti.

Yine ağustos ayı verisine göre, enflasyon aylık yüzde 3,23 yıllık %65,49 olarak gerçekleşmişti.

ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak, haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olarak açıklamıştı.

TÜİK ENAG MAKASI

ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas ise sürüyor.

TÜİK, ENAG'dan sonra açıkladığı enflasyon verisi bekleniyor.

TÜİK, aralık ayında enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon 30,89 olarak açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

