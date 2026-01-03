Enflasyon tahmini açıklandı memur emekli zammında oran göründü

İktidarın "enflasyona ezdirmedik" söylemi ile sokağın gerçek enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ederken; memur, sözleşmeli personel ve emekliler 5 Ocak günü açıklanacak rakamlara kilitlendi.

Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı verisiyle birlikte 2025 yılının son 6 aylık enflasyon tablosu netleşecek.

Merkez Bankası açıkladı: İşte enflasyon beklentisi

Bu rakam, hem memurların alacağı "enflasyon farkını" hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranını belirleyecek.

5 AYLIK TABLO: MAAŞLAR ŞİMDİDEN ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 11,2 arttı. Memurlara 2025'in ikinci yarısı için verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı, daha yıl bitmeden enflasyonun altında kaldı.

5 Aylık Enflasyon: %11,2

Temmuz 2025 Zammı: %5,0

Oluşan Fark: Yaklaşık %6,2 (Aralık verisiyle bu fark büyüyecek).

2026 OCAK AYINDA MEMURU NE BEKLİYOR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11 baz zam alacak. Bu rakama, Aralık ayı verisiyle netleşecek olan "enflasyon farkı" ilave edilecek.

Ocak Zammı=%11+Enflasyon Farkı

EKONOMİSTLERİN ARALIK BEKLENTİSİ NE?

AA Finans’ın 33 ekonomistle yaptığı ankete göre, Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 0,96 seviyesinde. Eğer bu beklenti gerçekleşirse:

Yıllık enflasyon yüzde 31 civarında kapanacak.

Emekliler ve memurlar için 6 aylık toplam enflasyon verisi yüzde 12,2 bandına oturacak.

Zam Senaryoları Karşılaştırma Tablosu

Emekli Grubu Zam Dayanağı Tahmini Zam Oranı (Beklentiye Göre) Memur ve Memur Emeklisi %11 + Enflasyon Farkı ~ %17,5 - %18,5 SSK ve Bağ-Kur Emeklisi 6 Aylık Enflasyonun Tamamı ~ %12,2 - %13,0

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için toplu sözleşme sistemi uygulanmadığı için, bu grup doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alıyor.

İktidarın enflasyon beklentisi en başından çıkmaza girdi: İşin uzmanı ne olacağını açıkladı

Memurlar ise toplu sözleşme gereği enflasyon farkı + yeni dönem zammı alıyor.

Memur ve memur emeklileri, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11’lik zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zam alma hakkı kazanmıştı. Bu zam oranlarına, enflasyon farkı da eklenecek.