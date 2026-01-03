Enflasyon tahmini açıklandı memur emekli zammında oran göründü
İktidarın "enflasyona ezdirmedik" söylemi ile sokağın gerçek enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ederken; memur, sözleşmeli personel ve emekliler 5 Ocak günü açıklanacak rakamlara kilitlendi.
Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı verisiyle birlikte 2025 yılının son 6 aylık enflasyon tablosu netleşecek.
Merkez Bankası açıkladı: İşte enflasyon beklentisi
Bu rakam, hem memurların alacağı "enflasyon farkını" hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranını belirleyecek.
5 AYLIK TABLO: MAAŞLAR ŞİMDİDEN ERİDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 11,2 arttı. Memurlara 2025'in ikinci yarısı için verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı, daha yıl bitmeden enflasyonun altında kaldı.
5 Aylık Enflasyon: %11,2
Temmuz 2025 Zammı: %5,0
Oluşan Fark: Yaklaşık %6,2 (Aralık verisiyle bu fark büyüyecek).
2026 OCAK AYINDA MEMURU NE BEKLİYOR?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11 baz zam alacak. Bu rakama, Aralık ayı verisiyle netleşecek olan "enflasyon farkı" ilave edilecek.
Ocak Zammı=%11+Enflasyon Farkı
EKONOMİSTLERİN ARALIK BEKLENTİSİ NE?
AA Finans’ın 33 ekonomistle yaptığı ankete göre, Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 0,96 seviyesinde. Eğer bu beklenti gerçekleşirse:
Yıllık enflasyon yüzde 31 civarında kapanacak.
Emekliler ve memurlar için 6 aylık toplam enflasyon verisi yüzde 12,2 bandına oturacak.
Zam Senaryoları Karşılaştırma Tablosu
|Emekli Grubu
|Zam Dayanağı
|Tahmini Zam Oranı (Beklentiye Göre)
|Memur ve Memur Emeklisi
|%11 + Enflasyon Farkı
|~ %17,5 - %18,5
|SSK ve Bağ-Kur Emeklisi
|6 Aylık Enflasyonun Tamamı
|~ %12,2 - %13,0
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için toplu sözleşme sistemi uygulanmadığı için, bu grup doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alıyor.
İktidarın enflasyon beklentisi en başından çıkmaza girdi: İşin uzmanı ne olacağını açıkladı
Memurlar ise toplu sözleşme gereği enflasyon farkı + yeni dönem zammı alıyor.
Memur ve memur emeklileri, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11’lik zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zam alma hakkı kazanmıştı. Bu zam oranlarına, enflasyon farkı da eklenecek.