Enflasyon tahmini açıklandı memur emekli zammında oran göründü
Yayınlanma:
Milyonlarca emekli ve memurun gözü 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyonda. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon aynı zamanda maaş ve aylıklara yapılacak zam oranını da belirleyecek. AA Finans'ın enflasyon anketinin sonuçları açıklandı. Ankete katılan ekonomistlerin tahmini tutarsa yapılacak zam oranının ne kadar olacak? İşte masadaki senaryo...

İktidarın "enflasyona ezdirmedik" söylemi ile sokağın gerçek enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ederken; memur, sözleşmeli personel ve emekliler 5 Ocak günü açıklanacak rakamlara kilitlendi.

Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı verisiyle birlikte 2025 yılının son 6 aylık enflasyon tablosu netleşecek.

Bu rakam, hem memurların alacağı "enflasyon farkını" hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranını belirleyecek.

5 AYLIK TABLO: MAAŞLAR ŞİMDİDEN ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 11,2 arttı. Memurlara 2025'in ikinci yarısı için verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı, daha yıl bitmeden enflasyonun altında kaldı.

5 Aylık Enflasyon: %11,2

Temmuz 2025 Zammı: %5,0

Oluşan Fark: Yaklaşık %6,2 (Aralık verisiyle bu fark büyüyecek).

2026 OCAK AYINDA MEMURU NE BEKLİYOR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11 baz zam alacak. Bu rakama, Aralık ayı verisiyle netleşecek olan "enflasyon farkı" ilave edilecek.

Ocak Zammı=%11+Enflasyon Farkı

EKONOMİSTLERİN ARALIK BEKLENTİSİ NE?

AA Finans’ın 33 ekonomistle yaptığı ankete göre, Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 0,96 seviyesinde. Eğer bu beklenti gerçekleşirse:

Yıllık enflasyon yüzde 31 civarında kapanacak.

Emekliler ve memurlar için 6 aylık toplam enflasyon verisi yüzde 12,2 bandına oturacak.

Zam Senaryoları Karşılaştırma Tablosu

Emekli GrubuZam DayanağıTahmini Zam Oranı (Beklentiye Göre)
Memur ve Memur Emeklisi%11 + Enflasyon Farkı~ %17,5 - %18,5
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi6 Aylık Enflasyonun Tamamı~ %12,2 - %13,0

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için toplu sözleşme sistemi uygulanmadığı için, bu grup doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alıyor.

Memurlar ise toplu sözleşme gereği enflasyon farkı + yeni dönem zammı alıyor.

Memur ve memur emeklileri, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11’lik zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zam alma hakkı kazanmıştı. Bu zam oranlarına, enflasyon farkı da eklenecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

