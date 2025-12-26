Merkez Bankası açıkladı: İşte enflasyon beklentisi

Merkez Bankası açıkladı: İşte enflasyon beklentisi
Son dakika | Merkez Bankası enflasyon beklentisine ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi sonuçlarını paylaştı.

Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının gelecek 12 aya dair tüketici enflasyonu tahminlerinin yer aldığı anket, halkın beklentisi karamsarlığı ortaya koydu.

PİYASA VE HALK ARASINDAKİ MAKAS KAPANMIYOR

Yayımlanan verilere göre, piyasa katılımcıları 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisini 0,14 puanlık sınırlı bir azalışla yüzde 23,35 seviyesine çekti. Ancak bu "iyimser" tablo, reel sektör ve tüketicinin dünyasında karşılık bulmadı.

İş dünyasını temsil eden reel sektörün beklentisi yüzde 34,80 olarak kayda geçerken, milyonlarca tüketicinin beklentisi yüzde 50,90 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa uzmanları ile halkın tahmini arasındaki farkın yaklaşık 27 puan olması, krizin faturasını en ağır ödeyenlerin iyileşmeye inanmadığını gösterdi.

REEL SEKTÖRÜN KAYGISI DEVAM EDİYOR

Anketin detaylarında, reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin bir önceki aya oranla 0,90 puan azaldığı görüldü.

Buna rağmen, yüzde 34,80'lik beklenti oranı, üretim ve ticaret maliyetlerindeki artış baskısının 2026 yılında da süreceğine dair endişeleri tescilledi. Bu durum, önümüzdeki dönemde raflardaki etiketlerin artmaya devam edeceği sinyalini veriyor.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNE İNANANLARIN ORANI AZALDI

Anketin en çarpıcı verisi ise güven kaybı noktasında ortaya çıktı.

Gelecek 12 aylık süreçte enflasyonun gerileyeceğini düşünenlerin oranı, bir önceki aya göre 0,30 puan daha azalarak yüzde 24,53 seviyesine düştü. Yani her dört kişiden üçü, enflasyonun düşmeyeceğine veya daha da kötüleşeceğine inanıyor.

SektörBeklenti (%)Değişim (Puan)
Piyasa Katılımcıları23,35-0,14
Reel Sektör34,80-0,90
Milyonlar (Tüketici)50,90-1,34

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

