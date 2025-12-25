Enflasyon beklentisi yüksek geldi!

2025 yılının son enflasyon verisi 5 Ocak 2026'da açıklanacak. 12 aylık enflasyonun belli olacağı son enflasyon verisi ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da ortaya çıkacak.

Gözlerin çevrildiği yılın son enflasyon verisinin açıklanmasına günler kaldı. Ekonomistlerin tahminleri, de şekillenmeye başladı.

İdeal Data Haber tarafından 18 kurum ve ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Aralık ayı enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete göre, piyasa aktörleri Aralık ayında fiyatların aylık bazda yüzde 0,89 oranında artacağını öngörüyor.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30 BARAJINA HAPSODU

Piyasa uzmanlarının verilerine göre, Aralık ayında aylık TÜFE için en karamsar tahmin yüzde 1,15 olurken, en iyimser artış beklentisi yüzde 0,55 olarak kayıtlara geçti.

Asıl çarpıcı tablo ise yıllık verilerde ortaya çıkıyor. Ankete katılanların yıllık TÜFE beklentisi medyan tahminde yüzde 31,90, ortalama tahminde ise yüzde 30,87 oldu. Yani yıl biterken enflasyonun yüzde 30 seviyesinin altına inmesi beklenmiyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA HALKI RAHATLATMIYOR

Ekonominin temel göstergelerinden biri olan ve gıda, enerji, içki ile tütün gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu "C Endeksi" (çekirdek enflasyon) tarafında da iyileşme sınırlı.

Ekonomistler çekirdek enflasyonun Aralık ayında yüzde 0,80 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 31,31 seviyesinde kalmasını bekliyor.

2026’DA DA REFAH UZAK GÖRÜNÜYOR

Milyonlarca tüketici enflasyonun ne zaman gerçekten düşeceğini merak ederken, ekonomistlerin 2026 yılı sonu öngörüleri de pek umut vermedi. Bir önceki anket dönemine göre değişmeyen 2026 yıl sonu medyan tahmini yüzde 23,00 seviyesinde sabit kaldı.

15 ekonomistin yer aldığı 2026 tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 25,00 olurken, en düşük tahmin bile yüzde 20,00 ile çift hane sınırında yer aldı.

GÖZLER 5 OCAK’TA TÜİK’E ÇEVRİLDİ

Halkın hissettiği hayat pahalılığı ile resmi veriler arasındaki makas tartışılmaya devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın son enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da ilan edecek. Açıklanacak bu rakamlar, sadece geçmiş yılın bilançosu değil, aynı zamanda yeni yılda yapılacak maaş zamları ve vergi artışları için de belirleyici olacak.