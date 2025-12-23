Halkın enflasyonu ortaya çıktı: 2026 yakıp geçecek!

Halkın bir numaralı gündemi olan "tencere enflasyonu" dur durak bilmiyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, halkın gerçek enflasyonunu ölçen "Halkın Enflasyonu" araştırmasının Aralık 2025 sonuçlarını duyurdu. Rapor, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile çarşı-pazar gerçeği arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne sererken, dar gelirlinin mutfağındaki yangının boyutunu belgeledi.

67 AYDIR ARALIKSIZ ZAM YAĞMURU

Rapora göre, gıda fiyatlarında yaşanan artış trendi Aralık ayında da bozulmadı. Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Böylece gıdadaki kesintisiz zam süreci 67. aya taşınmış oldu.

Yıllık bazda bakıldığında ise tablo daha vahim. Geçen yılın Aralık ayına göre gıda fiyatları yüzde 44,5 arttı. 2025 yılı genelinde ortalama gıda fiyatları, bir önceki yıla göre yüzde 54 oranında yükseldi.

Basit bir hesapla; 2024 yılında 1000 liraya dolan bir pazar filesi için vatandaşlar 2025 yılında ortalama 1540 lira ödemek zorunda kaldı.

EYLÜL 2021 MİLADI: MAAŞLAR BUHAR OLDU

Araştırmanın en can alıcı noktası ise uzun vadeli karşılaştırmada ortaya çıktı. Türkiye'nin yüksek enflasyon sarmalına girdiği Eylül 2021'den Aralık 2025'e kadar geçen sürede gıda fiyatları rekor kırarak yüzde 1.508 oranında arttı.

Aynı dönemde kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlar ise yüzde 1.034 seviyesinde kaldı. Aradaki bu devasa fark nedeniyle ücretlilerin gıda karşısındaki alım gücü yüzde 29,5 oranında eridi.

YOKSULUN SOFRASINDAN ÇALINIYOR

Raporda gelir grupları arasındaki adaletsizliğe de dikkat çekildi. En yoksul yüzde 20'lik kesim, cebindeki paranın yüzde 30'unu sadece karnını doyurmak için gıdaya harcamak zorunda. Oysa en zengin yüzde 20'lik kesimde bu oran sadece yüzde 12,8.

Özellikle konut kiraları ve ulaşımdaki fahiş artışların, dar gelirliyi gıdadan kısmaya, yani "boğazından kesmeye" zorladığı belirtildi.

MEYVE VE BAKLİYAT LÜKS OLDU

Aralık ayında market raflarında en çok can yakan ürün grubu meyve ve bakliyat oldu.

Meyve: Aylık artış yüzde 10,2 (Yıllık artış yüzde 73,4)

Bakliyat: Aylık artış yüzde 10,4

Sebze: Aylık artış yüzde 6,1

Et ve Balık: Aylık artış yüzde 4,7

Ekmek, pirinç ve un gruplarında da artış sürerken; süt, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 3,5'lik sınırlı bir düşüş gözlendi.

Raporun sonuç bölümünde, tarım sektöründeki yapısal sorunlar çözülmediği sürece gıda fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceği uyarısı yapıldı.