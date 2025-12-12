Şimşek zam bekleyenlere kara haberi verdi!

Halk çarşı pazardaki yangınla boğuşurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çalışanların belini bükecek açıklama geldi. "Enflasyon düşüyor" mesajı veren Şimşek, kamunun belirlediği ücret artışlarında sınırın "yüzde 20'nin altı" olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen zirvede ekonomi gündemine ve 2026 yılı beklentilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve cari dengenin sağlanması gibi makro hedeflerden bahseden Şimşek'in ücret artışlarına yönelik sözleri ise çalışanlar için soğuk duş etkisi yarattı.

"ÜCRETLERİ YÜZDE 20'NİN ALTINDA BELİRLEYECEĞİZ"

Gelecek yıl uygulanacak fiyat ve ücret politikalarına değinen Şimşek, maaş zamlarında geçmiş enflasyonun değil, hedeflenen enflasyonun baz alınacağını bir kez daha teyit etti.

Şimşek, "3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye yüzde 20'li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak. 2026'da dezenflasyon devam edecek. Sebebi çok basit çünkü para politikası, maliye politikası, gelirler politikası destekleyici olmaya devam edecek." dedi.

Bakan Şimşek, milyonların merakla beklediği oranla ilgili şu net ifadeyi kullandı:

"Yeniden değerleme oranı yüzde 25 ise vatandaşın lehine olanı yüzde 25 artıracağız ama diğer kamunun sunduğu veya belirlediği ücretleri yüzde 20'nin altında belirleyeceğiz."

Bu açıklama, asgari ücretliden memura kadar geniş bir kesimin beklediği refah payı ve yüksek zam ihtimalinin masadan kalktığı şeklinde yorumlandı.

ENFLASYONDA 'OCAK' TAHMİNİ: YÜZDE 20'Lİ RAKAMLAR

Şimşek, enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığını savunarak, 3 Şubat'ta açıklanacak Ocak ayı verileriyle birlikte tablonun değişeceğini iddia etti.

Şimşek, "3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye yüzde 20'li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

KİRA ARTIŞLARI VE KONUT MESAJI

Konut piyasasındaki fahiş fiyatlara da değinen Şimşek, geçmişte uygulanan yüzde 25'lik kira artış sınırının etkisinin azaldığını belirtti. Konut fiyatları ile kira arasındaki dengenin yeniden kurulduğunu savunan Bakan, "Gelecek dönemde kira artışlarının normalleşeceğini" öne sürdü.

Ayrıca deprem bölgesinde ve kentsel dönüşüm projelerinde toplam 1,4 milyon konutun inşa halinde olduğunu hatırlatan Şimşek, bu projelerin 2 yıl içinde tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

"CARİ AÇIK DİYE BİR SORUN KALMADI"

Ekonomideki yapısal dönüşümün meyvelerini verdiğini iddia eden Şimşek, cari açık sorununu "altın hariç" kaydıyla çözdüklerini savundu.

