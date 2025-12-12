TCMB anketi açıklandı: Enflasyon, dolar, faiz tahmini belli oldu

Son dakik... Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri belli oldu. Enflasyonun düşeceği beklenirken euro için 51 lira olacağı tahmin edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonominin rotasını çizen kritik Aralık ayı anketini açıkladı. Reel sektör ve finans dünyasından 65 uzmanın katıldığı ankette, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri gerilerken, 12 ay sonrası için korkutan kur tahmini geldi: Dolar 51 lirayı aşacak! Büyüme rakamlarında ise ibre yukarı döndü.

TCMB, Aralık 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 kişinin yanıtladığı ankette, 2025 yılına veda ederken ekonomik göstergelerdeki son tahminler netleşti. Anket sonuçlarına göre, enflasyon ve yıl sonu dolar beklentisinde düşüş gözlemlenirken, büyüme tahminleri ve gelecek yılki kur beklentisi yukarı yönlü revize edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ VAR AMA...

Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon verilerinde beklenti bir miktar geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki ankette yüzde 32,20 iken bu ay yüzde 31,17'ye indi.

Gelecek projeksiyonlarında da düşüş eğilimi sürdü. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e çekildi. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, yılın son raporunda 2025 ara hedefini yüzde 24 olarak korurken, yıl sonu tahmin aralığını yüzde 31-33 bandına yükseltmişti.

DOLARDA 1 YIL SONRASI İÇİN '51 LİRA' SENARYOSU

Vatandaşın en çok merak ettiği döviz kurunda ise tablo karışık. Katılımcıların 2025 yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,42 TL'den 43,06 TL'ye gerileyerek kısmi bir rahatlama sinyali verdi. Ancak asıl endişe yaratan tablo vadeli tahminde ortaya çıktı. 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 50,62 TL'den 51,08 TL'ye yükseldi.

FAİZ VE BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Piyasanın faiz beklentisi de aşağı yönlü güncellendi. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 39,35'ten yüzde 38,13'e düştü. Aralık ayı politika faizi beklentisi ise yüzde 38,21 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik büyüme tarafında ise iyimserlik hakim. Katılımcılar, 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e çıkarırken, 2026 yılı beklentisini de yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseltti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

