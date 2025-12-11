Bakan Şimşek enflasyonun tek hanelere düşeceği tarihi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisine ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan değerlendirmelerde bulunarak enflasyon, bütçe disiplini, kira artışları ve konut arzına yönelik önemli mesajlar verdi. Şimşek’in açıklamaları, Turkuvaz Medya’nın düzenlediği 5. Finansın Geleceği Zirvesinde yapıldı.

Deprem bölgesindeki konut ihtiyacına da değinen Şimşek, “1,4 milyon konutluk bir seferberlik yürütüyoruz. Konut ve kira enflasyonunu düşürmek için arz yönlü politikalar devreye alınmış durumda.” dedi.

Şimşek "Piyasa yüzde 20-23 arası bir enflasyon bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek." diyerek konuştu.

“2027 KRİTİK YIL: ENFLASYON TEK HANE, CARİ AÇIK YÜZDE 1’İN ALTINDA”

Şimşek, ekonomi programının üçüncü aşamasına girildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.”

Vakıf üniversitelerinde yüksek oranlı zamların görüldüğünü belirten Şimşek, eğitim alanında “kural bazlı fiyatlandırma” uygulamasına geçileceğini ifade etti. Kiralar ve eğitim ücretlerinde aşağı yönlü bir trend beklendiğini vurguladı..