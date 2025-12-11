Bakan Şimşek enflasyonun tek hanelere düşeceği tarihi verdi

Bakan Şimşek enflasyonun tek hanelere düşeceği tarihi verdi
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2026 yılında hızla gerileyeceğini belirttiği enflasyonun tek haneye ne zaman düşeceğini de söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisine ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan değerlendirmelerde bulunarak enflasyon, bütçe disiplini, kira artışları ve konut arzına yönelik önemli mesajlar verdi. Şimşek’in açıklamaları, Turkuvaz Medya’nın düzenlediği 5. Finansın Geleceği Zirvesinde yapıldı.

Deprem bölgesindeki konut ihtiyacına da değinen Şimşek, “1,4 milyon konutluk bir seferberlik yürütüyoruz. Konut ve kira enflasyonunu düşürmek için arz yönlü politikalar devreye alınmış durumda.” dedi.

Şimşek "Piyasa yüzde 20-23 arası bir enflasyon bekliyor. Enflasyonu yüzde 30'un üzerinde tutan en önemli faktör kira enflasyonu. Uzun bir süre yüzde 25'lik bir kira artış limitimiz vardı. Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek." diyerek konuştu.

“2027 KRİTİK YIL: ENFLASYON TEK HANE, CARİ AÇIK YÜZDE 1’İN ALTINDA”

Şimşek, ekonomi programının üçüncü aşamasına girildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.”

Vakıf üniversitelerinde yüksek oranlı zamların görüldüğünü belirten Şimşek, eğitim alanında “kural bazlı fiyatlandırma” uygulamasına geçileceğini ifade etti. Kiralar ve eğitim ücretlerinde aşağı yönlü bir trend beklendiğini vurguladı..

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Ekonomi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Faiz kararı sonrası borsa yükselişle günü kapattı
Faiz kararı sonrası borsa yükselişle günü kapattı