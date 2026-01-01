Milyonların dört gözle beklediği o tarih: 5 Ocak 2026

Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin 2026 yılının ilk altı aylık döneminde alacağı zamlı maaşlar, 5 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları ile netleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 27 gibi toplumun beklentisini karşılamayan artışın ardından, gözler şimdi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi.

BEKLENEN ZAM ORANLARI VE ENFLASYON VERİLERİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zammı, son altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise toplu sözleşme zammına ek olarak altı aylık enflasyon farkı yansıtılacak.

Yılın ikinci yarısına ait beş aylık enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: Yüzde 2,06

Ağustos: Yüzde 2,04

Eylül: Yüzde 3,23

Ekim: Yüzde 2,55

Kasım: Yüzde 0,87

Bu verilere göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için şimdiden yüzde 11,21'lik bir zam oranı kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için ise bu oran, toplu sözleşmeden kaynaklanan artışla birlikte yüzde 17,55'e ulaşıyor.

Aralık ayı enflasyon beklentileri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 1,08 olarak öngörülüyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41'e yükselecek.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA BEKLENEN ARTIŞLAR

Bu zam oranları çerçevesinde, en düşük emekli ve memur maaşlarında da önemli artışlar bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı: Mevcut durumda 16 bin 881 lira olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşının, beklenen yüzde 12,41'lik artışla 18 bin 975 liraya yükselmesi öngörülüyor.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Memur emeklilerinde ise en düşük maaşın 27 bin 916 liraya ulaşması bekleniyor.

En Düşük Memur Maaşı: En düşük memur maaşının ise 62 bin 456 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

MESLEKLERE GÖRE BEKLENEN EN DÜŞÜK MAAŞLAR

Enflasyon beklentileri doğrultusunda, çeşitli memur kadrolarında beklenen en düşük maaşlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Şube Müdürü 90.994 TL

Uzman Öğretmen 80.450 TL

Öğretmen 72.580 TL

Başkomiser 88.419 TL

Polis Memuru 80.815 TL

Uzman Doktor 149.703 TL

Hemşire 73.307 TL

Mühendis 92.823 TL

Teknisyen 64.747 TL

Profesör 132.170 TL

Araştırma Görevlisi 87.591 TL

Vaiz 75.868 TL

Avukat 87.262 TL

Tüm bu rakamlar, 5 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri ile kesinlik kazanacak