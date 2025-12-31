Yılbaşıyla birlikte: MTV'ye zam geldi!

Yılbaşına saatler kala zam üstüne zam geldi. Resmi Gazate'de yayımlanan yeni kararla bir MTV'ye zam geldiği duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18,95 oranında artırılırken, motorlu taşıtlara uygulanacak yeni vergi tarifeleri de belirlendi.

MOTOR SİLİNDİR HACMİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK

Yeni düzenlemeye göre, motor silindir hacmi bin 301 santimetreküp ile bin 600 santimetreküp arasında olan taşıtların yıllık vergi tutarı bin 181 TL ila 12 bin 28 TL arasında belirlendi.

Daha yüksek motor silindir hacmi bulunan taşıtların yıllık vergi tutarı da 2 bin 113 TL'den 274 bin 415 TL'ye kadar değişiklik gösterecek.

Motor silindir hacmi 100 ila 250 santimetreküp arasında olan motosikletlerin yıllık vergi tutarı 136 TL ila bin 69 TL arasında değişiklik gösterirken, daha yüksek silindir hacmi bulunan motosikletlerin yıllık vergi tutarı da 13 bin 876 TL'ye kadar yükselecek.

MİNİBÜSLERİN YILLIK VERGİ TUTARI YAŞLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK

Minibüslerin yıllık vergi tutarı yaşlarına göre 2 bin 214 TL ila 6 bin 875 TL arasında değişirken, panelvan ve motorlu karavanların yıllık vergi tutarı 3 bin 398 TL ila 13 bin 876 TL arasında değişiklik gösteriyor. Otobüs ve benzerlerinin yıllık vergi tutarı da 4 bin 540 TL ila 27 bin 811 TL arasında değişiklik gösterirken, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinin yıllık vergi tutarı da 2 bin 4 TL ila 31 bin 315 TL arasında değişiklik gösterecek.

UÇAK VE HELİKOPTER VERGİ TUTARI

Uçak ve helikopterlerin yıllık vergi tutarı da yaşlarına ve azami kalkış ağırlıklarına göre değişkenlik gösterecek biçimde 55 bin 770 TL'den 465 bin 454 TL arasında belirlendi.