Son 4 yılın tablosunu paylaştı: "Enflasyon öğrencilerin üzerinden silindir gibi geçti"

Son 4 yılın tablosunu paylaştı: "Enflasyon öğrencilerin üzerinden silindir gibi geçti"
Yayınlanma:
Ülkede son yıllarda çift haneli seyreden enflasyonun faturası ağır. Milyonlarca kişi bu süreçte yoksullaşırken, öğrencilerin içinde bulunduğu acı tabloyu ekonomist İnan Mutlu paylaştı.

Türkiye'de bir süredir etkili olan yüksek enflasyon ekonomik krizi derinleştiriyor.

YÜKSEK ENFLASYON KOŞULLARI

2021/12/02/enflasyon-001.jpg

İktidarın ekonomi politikalarının yanı sıra, çevresini zengileştiren, "itibardan tasarruf olmaz" anlayışı ile yapılan harcamalar ayuka çıkarken halkın yoksulluğu her geçen gün arttı. Yoksulluğun kronikleştiği koşulların yaratıldığı AKP iktidarında, son yıllarda ekonomideki kara delik artık gizlenemez noktaya geldi.

CHP'li Gökan Zeybek Mehmet Şimşek'in 'enflasyon makyajını' sildiCHP'li Gökan Zeybek Mehmet Şimşek'in 'enflasyon makyajını' sildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da kabullenmek zorunda kaldığı ekonomik kötü gidişat milyonları yüksek enflasyonla muhattap etti.

Bu sürecin en yüksek kaybını yaşayan gruplardan biri de öğrenciler oldu.

"YILBAŞINDA ÇOK CİDDİ ARTIŞ GEREKİYOR"

halktv-com-tr17.jpg

Ekonomist İnan Mutlu son 4 yıla ait enflasyon ve KYK burs ve kredilerine ait hazırladığı grafikte, öğrencilerin enflasyon kaybına dikkat çekti.

Son dakika | TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladıSon dakika | TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Mutlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı grafikli paylaşımında şunları kaydetti:

"Enflasyon öğrencilerin de üzerinden silindir gibi geçti.

Ortalama fiyatlar, KYK Burs ve Kredilerine göre çok daha fazla arttı.

Yılbaşında çok ciddi bir artış gerekiyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Ekonomi
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Şimşek duyurdu: Türkiye, demir yollarında kullanılmak üzere 350 milyon euro borç aldı
Şimşek duyurdu: Türkiye, demir yollarında kullanılmak üzere 350 milyon euro borç aldı