Son 4 yılın tablosunu paylaştı: "Enflasyon öğrencilerin üzerinden silindir gibi geçti"

Türkiye'de bir süredir etkili olan yüksek enflasyon ekonomik krizi derinleştiriyor.

YÜKSEK ENFLASYON KOŞULLARI

İktidarın ekonomi politikalarının yanı sıra, çevresini zengileştiren, "itibardan tasarruf olmaz" anlayışı ile yapılan harcamalar ayuka çıkarken halkın yoksulluğu her geçen gün arttı. Yoksulluğun kronikleştiği koşulların yaratıldığı AKP iktidarında, son yıllarda ekonomideki kara delik artık gizlenemez noktaya geldi.

CHP'li Gökan Zeybek Mehmet Şimşek'in 'enflasyon makyajını' sildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da kabullenmek zorunda kaldığı ekonomik kötü gidişat milyonları yüksek enflasyonla muhattap etti.

Bu sürecin en yüksek kaybını yaşayan gruplardan biri de öğrenciler oldu.

"YILBAŞINDA ÇOK CİDDİ ARTIŞ GEREKİYOR"

Ekonomist İnan Mutlu son 4 yıla ait enflasyon ve KYK burs ve kredilerine ait hazırladığı grafikte, öğrencilerin enflasyon kaybına dikkat çekti.

Son dakika | TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Mutlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı grafikli paylaşımında şunları kaydetti:

"Enflasyon öğrencilerin de üzerinden silindir gibi geçti.

Ortalama fiyatlar, KYK Burs ve Kredilerine göre çok daha fazla arttı.

Yılbaşında çok ciddi bir artış gerekiyor."