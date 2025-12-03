CHP'li Gökan Zeybek Mehmet Şimşek'in 'enflasyon makyajını' sildi

Beklentilerin çok altında kalan Kasım ayı enflasyon verisi, TÜİK'in tartışmalı hesaplarını yeniden gündeme getirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in övgü dolu enflasyon mesajı tepkilere neden oldu.

Uzman isimlerin 'şaka gibi' diyerek yorumladığı aylık 0,87, yıllık 31,07'lik enflasyon verileri 'hep olduğu gibi yıl sonunda iyi' açıklanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iyi haber gelmeyen çarşı ve pazardaki fiyatlarla ekonomi yönetiminin tahminlerini karşılaştırdı.

TÜİK'in 2,5 yılın en düşük seviyesinde gösterdiği enflasyon oranını övgüyle yorumlayan Mehmet Şimşek'in "Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" sözlerine sosyal medya hesabından karşılık veren Gökhan Zeybek, yılın başında açıklanan "hedeflerin tamamının buhar olduğunu" söyledi.

Şimşek'in enflasyonun kademeli olarak 17,5'lik yıl sonu hedefine düşeceği iddiasını hatırlatan Zeybek, enflasyonun hala yüzde 30'un üzerinde seyretmesinin bir hedef sapması değil, halkın aklıyla ve cebindeki parayla sınanan bir güven sorunu olduğuna dikkat çekti.

Gerçek hayatın rafın önünde, kasanın dibinde yazıldığını ifade eden Zeybek, övünülen TÜİK verileriyle İcra dairelerine giden 9 milyon 661 bin dosyanın makyajlandığını söyledi.

Zeybek'in o paylaşımı şu şekilde:

Sayın bakan @memetsimsek,

Hedeflerin tamamı buhar oldu!

MİLLET sizin dalga konunuz mu?

TÜİK bugün kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 açıkladı.

YANİ yılın son verisine bir adım kala enflasyon hâlâ 30’un üzerinde.

Hani siz bir yıl önce büyük iddialarla çıkıp, şunu demiştiniz:

•“2025’in başında enflasyon 30’lu rakamlara düşecek.”

•“Ortasında, haziran–temmuz gibi büyük ihtimalle 20’li rakamlara inecek.”

•“Yıl sonunda Merkez Bankası hedefinin üstü 21… Ama biz orta noktayı 17,5 dedik.”

•“Gelecek yılın sonunda enflasyonu yüzde 20’nin altına indireceğimize inanıyoruz.”

Bu kadar iddialı lafların ardından böylesine isabeti düşük öngörüler sadece bir hedef sapması değildir!

HALKIMIZIN aklıyla ve cebindeki parayla sınanan bir güven sorunudur.

Çarşıyı pazarı bilmiyorsunuz!

Mutfak nasıl dönüyor bilmiyorsunuz!

Gerçek hayat, rafın önünde, kasanın dibinde yazılıyor.

Tekraren söylüyorum!

Sizin için hava hoş. Erimeyen maaşlarınız, garantili koltuklarınız, kurdan etkilenmeyen bir yaşamınız var. Ama vatandaş için her gün yangın var.

O ÇOK ÖVÜNDÜĞÜNÜZ TÜİK ENFLASYON SEPETİNE SİZİ KOYUP GÖNDERECEK BU MİLLET MERAK ETMEYİN

Unutmadan… İcra dairelerine 1 Ocak – 30 Kasım günleri arasında giden YENİ DOSYA SAYISI 9 milyon 661 bine yükseldi.

Alın size en güzel MAKYAJ!