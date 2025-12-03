Son dakika | TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Yayınlanma:
Son dakika...TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Kasımda enflasyon yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise 31,07 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonununu açıkladı.

Buna göre, kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 31,07 oldu.

GEÇEN AYLARDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON

TÜİK geçtiğimiz ay enflasyonu aylık 2,55, yıllık 32,85 olarak açıklamıştı.

Eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

ENAG VE İTO ENFLASYONU

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,13 yıllık yüzde 56,82 olarak açıkladı.

ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

Öncü veri olarak anılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da enflasyon kasımda aylık yüzde 1,19 artarken, yıllık enflasyon yüzde 38,28 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

. AA Finans anketine katılan uzmanlar, aylık enflasyonun yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için sınırlı düşüş göstermişti.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

