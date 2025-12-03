Emeklinin alacağı zam için sona gelindi: 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini yüzde 0,87 olarak duyurdu. Açıklamaya göre yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye düştü.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Kasım ayına ait enflasyon verisiyle emekli ve memurun yeni yılda alacağı enflasyon farkının 5 aylık bölümü yüzde 11,12 olarak kesinleşti.

Ekonomi yönetiminin talebi doğrultusunda son yıllarda emekliye 'refah payı' uygulamasını kaldıran ve maaşlara yalnızca enflasyon farkı eklemesi yapan iktidar, bu yıl da herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz aylarında, kendilerinden önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.Kasım ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık dönemin ilk 5 ayı için şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.

EMEKLİNİN ALACAĞI ZAM İÇİN SONA GELİNDİ

Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte kesinleşecek zam oranı, doğrudan emeklilerin maaşlarına yansıtılacak ve harici bir zamma gidilmeyecek.



Mevzuat gereği söz konusu zammın yalnızca kök aylıklara yansıtılacak olması nedeniyle AKP, ocak ayında kesinleşecek enflasyon oranının en düşük emekli maaşına yansıtılması için Meclis'e kanun teklifi sunacak.

Ekonomistlerin beklentilerine göre yeni yılda en düşük emekli maaşı 19 bin TL seviyelerine yükselecek. Emekli Sandığı mensupları ve memurlar için maaş artışında enflasyon verilerinin yanı sıra toplu sözleşme payı dikkate alınacak.

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak kesin zam oranları, 2025 yılı Aralık ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından netleşecek.

MEMURLARIN ALACAĞI ENFLASYON FARKI YÜZDE 17,57'YE ULAŞTI

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.

8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.

Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,57 olarak netleşti.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

UNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ (TL) ZAM ORANI ZAMLI YENİ MAAŞLAR ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 76.659,00 %17,57 ₺90.127,99 MEMUR 9/1 52.617,00 %17,57 ₺61.861,81 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 67.776,00 %17,57 ₺79.684,24 ÖĞRETMEN 1/4 61.146,00 %17,57 ₺71.889,35 BAŞKOMİSER 3/1 74.490,00 %17,57 ₺87.577,89 POLİS MEMURU 8/1 68.084,00 %17,57 ₺80.046,36 UZMAN DOKTOR 1/4 126.119,00 %17,57 ₺148.278,11 HEMŞİRE 5/1 61.759,00 %17,57 ₺72.610,06 MÜHENDİS 1/4 78.200,00 %17,57 ₺91.939,74 TEKNİSYEN 11/1 54.547,00 %17,57 ₺64.130,91 PROFESÖR 1/4 111.348,00 %17,57 ₺130.911,84 ARAŞTIRMA GÖR. 7/1 73.792,00 %17,57 ₺86.757,25 VAİZ 1/4 63.916,00 %17,57 ₺75.146,04 AVUKAT 1/4 73.515,00 %17,57 ₺86.431,59

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE MEMURA ZAMMI

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranları için farklı senaryolar ortaya koydu.

Buna göre, yıl sonu yıllık enflasyonun;

- Yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7

- Yüzde 32 olması durumunda yüzde 19,61

- Yüzde 33 olması durumunda ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

UNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAM ORANI %18,70 ZAM ORANI %19,61 ZAM ORANI %20,50 ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 ₺76.659,00 ₺90.994,23 ₺91.691,83 ₺92.374,10 MEMUR 9/1 ₺52.617,00 ₺62.456,38 ₺62.935,19 ₺63.403,49 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 ₺67.776,00 ₺80.450,11 ₺81.066,87 ₺81.670,08 ÖĞRETMEN 1/4 ₺61.146,00 ₺72.580,30 ₺73.136,73 ₺73.680,93 BAŞKOMİSER 3/1 ₺74.490,00 ₺88.419,63 ₺89.097,49 ₺89.760,45 POLİS MEMURU 8/1 ₺68.084,00 ₺80.815,71 ₺81.435,27 ₺82.041,22 UZMAN DOKTOR 1/4 ₺126.119,00 ₺149.703,25 ₺150.850,94 ₺151.973,40 HEMŞİRE 5/1 ₺61.759,00 ₺73.307,93 ₺73.869,94 ₺74.419,60 MÜHENDİS 1/4 ₺78.200,00 ₺92.823,40 ₺93.535,02 ₺94.231,00 TEKNİSYEN 11/1 ₺54.547,00 ₺64.747,29 ₺65.243,67 ₺65.729,14 PROFESÖR 1/4 ₺111.348,00 ₺132.170,08 ₺133.183,34 ₺134.174,34 ARAŞTIRMA GÖR. 7/1 ₺73.792,00 ₺87.591,10 ₺88.262,61 ₺88.919,36 VAİZ 1/4 ₺63.916,00 ₺75.868,29 ₺76.449,93 ₺77.018,78 AVUKAT 1/4 ₺73.515,00 ₺87.262,31 ₺87.931,29 ₺88.585,58

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 6 aylık kesinleşecek zam oranları şu şekilde öngörülüyor:

- Yıllık enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 12,28

- Yıllık enflasyon yüzde 32 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 13,14

- Yıllık enflasyon yüzde 33 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 14

Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14 arasında zam yapılması bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI