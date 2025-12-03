Son dakika |ENAG kasım enflasyonunu açıkladı

Son dakika |ENAG kasım enflasyonunu açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika... ENAG kritik kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre kasımda aylık enflasyon 2,13 olurken yıllık enflasyon 56,82 olarak gerçekleşti.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,13 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 56,82 olarak gerçekleşti.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?

2021/12/02/enflasyon.jpg

ENAG ekimde aylık bazda yüzde 3,74 arttı. Yıllık enflayon yüzde 60 olarak açıklamıştı.

Eylül enflasyonu ENAG'a göre aylık bazda yüzde 3,79 yıllıkta ise yüzde 63,23 olarak gerçekleşmişti.

Yine ağustos ayı verisine göre, enflasyon aylık yüzde 3,23 yıllık %65,49 olarak gerçekleşmişti.

ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak, haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olarak açıklamıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ekonomi
Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için kritik hamleyi yaptı: Resmi yazıyı gönderiyor
Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için kritik hamleyi yaptı: Resmi yazıyı gönderiyor
Altın yeniden yükselişe geçti!
Altın yeniden yükselişe geçti!