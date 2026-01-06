19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakkında açılan davada karar çıktı.

DAVA MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Fenerbahçe, eski başkanı Ali Koç aleyhine açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kulübümüz ve önceki Başkanımız Sayın Ali Y. Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan dava, 06.01.2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Rahmi Koç torunlarıyla yemeğe çıktı

Mahkeme; dosya kapsamında sunulan delilleri ve taraf beyanlarını değerlendirerek, davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermiştir. Karar, usul ve yasaya uygun şekilde açıklanmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; kulübümüzün kurumsal kimliğine, sporun birleştirici ruhuna ve ifade özgürlüğü sınırları içinde yapılan açıklamalara yönelik haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki süreçleri kararlılıkla ve şeffaflıkla takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



Kulübümüzün ve yöneticilerimizin itibarını zedelemeye yönelik her türlü girişime karşı, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur''

NE OLMUŞTU?

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertliler, derbiyi 1-0 kazanmıştı.

Dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi sonrası yaptığı açıklamada, ''Aslında bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Bunun için takımımıza canıgönülden teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY ŞİKAYETÇİ OLDU

Galatasaray, Ali Koç'un bu açıklamaları sonrası şikayetçi olmuş ve konuyla ilgili dava açılmıştı.