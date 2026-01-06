Rahmi Koç torunlarıyla yemeğe çıktı: Restoran sahibi itirafta bulundu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç, torunları Esra Koç, Aylin Koç, Leyla Sadberk Koç ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman'a gitti. Restoran sahibi Kahraman Altun, Rahmi Koç ile ilgili itirafta bulundu.

Koç Holding’in onursal başkanı Rahmi Koç, torunları ile birlikte İstanbul Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’a gitti.

TORUNLARIYLA BALIK KEYFİ YAPTI

Dört torununu da yanına alan Rahmi Koç, 10 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Mustafa Koç'un kızları Esra Koç ve Aylin Koç, Ali Koç'un çocukları Leyla Sadberk Koç ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte balık keyfi yaptı.

Dede ile torunların aynı sofrada bir araya geldiği buluşmada keyifli anlar yaşanırken, Balıkçı Kahraman’ın işletmecisi Kahraman Altun, iş yerinin bugünkü başarısında Rahmi Koç’un önemli katkıları bulunduğunu dile getirdi.

BALIKÇI KAHRAMAN'DAN RAHMİ KOÇ İTİRAFI

Altun yaptığı açıklamada, Rahmi Koç'un kendisine büyük destek verdiğini ve restoranın ünlenmesinde Koç'un büyük emeğinin olduğunu itiraf etti.
Rahmi Koç'a teşekkür eden Altun, "Çok sevgili büyüğümüz Rahmi Bey bu akşam dükkanımızı torunlarıyla birlikte şereflendirdi. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Harika bir balık yapıyoruz ama burada bir ayrıcalık var. 1995’te burayı ilk açtığımızda, işletmenin bugüne gelmesindeki en büyük destekçilerimizden biri Sayın Rahmi Koç Beyefendi oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

