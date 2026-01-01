Ali Koç ve Sadettin Saran iddiası: Kongrede ne olacak?

Fenerbahçe'de sezon sonunda olağanüstü seçimli kongre kararının alınmasının ardından gözler mevcut başkan Sadettin Saran ile eski başkan Ali Koç'a çevrildi.

Krizi Ali Koç çözdü Sadettin Saran harekete geçti

Kongre kulisinde "Ali Koç aday olur mu? Sadettin Saran çekilecek mi?" sorularına cevap aranırken, Hürriyet'ten Mehmet Aslan, dikkat çeken iddialarda bulundu.

"YÜZDE 30 ADAY OLACAK"

"Sadettin Saran kongrede tekrar aday olacak mı?" sorusuna Aslan, şu yanıtı verdi:

"Benim aldığım bilgilere göre başkan bu konuda kesin kararını henüz vermiş değil. Ama ihtimal olarak yazıyorum yüzde 70 aday olmayacak. Ama eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in dediği gibi 'siyasette 24 saat uzun bir süre.' Bu söz Fenerbahçe siyaseti için de geçerli. Kongreye kadar yüzde 30’luk 'aday olma' ihtimalini de göz ardı etmiyorum."

"ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Yİ ASLA BIRAKMAZ"

Sadettin Saran'ın aday olacağı bir seçimde Ali Koç'un karşısına çıkmayacağını ileri süren Aslan, şöyle devam etti:

Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe için olay iddia

"Ali Koç, Sadettin Saran ve yönetimine desteğini hiç esirgemedi. Saran’ın aday olduğu bir seçimde kesinlikle aday olmaz. Ama Saran aday olmazsa kapısı çalınacak ilk isim Ali Bey olacak. Fenerbahçe’nin yeni transferleri için en kısa sürede nakit kolaylığı sağlayacak isim Ali Koç. Sadettin Saran’ın sonuna kadar arkasında duran Ali Koç, Sadettin Saran’ın aday olduğu seçime asla girmez. Ama Fenerbahçe’yi de asla yalnız bırakmaz. Saran yoksa Ali Koç yüzde 50 aday olur."