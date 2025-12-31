Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe için olay iddia

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM KARARI

FB TV’de açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, seçim kararını duyurdu. Saran açıklamasında “Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz” dedi.

Fenerbahçe’de seçim kararının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konu Ali Koç’un aday olup olmayacağı oldu.

Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'a çevrildi

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAK?

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun Saran’ın açıklamasından önce yaptığı paylaşıma göre Ali Koç aday olmayacak. Hamzaoğlu paylaşımında "Kongre kararı alınırsa Ali Koç aday olmayacak. Öyle bir düşüncesi yok. Ama arkada sağlam bir çalışma var. Hepsini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Yağız Sabuncuoğlu da yaptığı açıklamada Ali Koç’un şuan için herhangi bir seçim çalışmasının olmadığını dile getirdi.