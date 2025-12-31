Fenerbahçe'de seçim kararı futbolcuları tedirgin etti: Sadettin Saran önlemini aldı

Fenerbahçe'de seçim kararı futbolcuları tedirgin etti: Sadettin Saran önlemini aldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidilme kararı alındı. Sadettin Saran'ın seçim tarihini futbolcular için sezon sonuna aldığı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, FB TV’de açıklamalarda bulundu. Saran yaptığı açıklamayla olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SEZON SONUNDA YAPILACAK

Adli kontrol şartıyla serbest kalması nedeniyle gelen tepkiler sonrası alınan kararda Sadettin Saran seçimin sezon sonunda yapılacağını ifade etti. Sadettin Saran açıklamasında “Başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz” dedi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Sadettin Saran’ın seçimi sezon sonunda yapmasının nedeni de belli oldu.

bassavciliktan-sadettin-saran-aciklamasi-19404098-1074-amp.webp

FUTBOLCULAR TEDİRGİN OLDU

Sabuncuoğlu, aynı sezonda ikinci kez olağanüstü genel kurula gidilecek olması nedeniyle futbolcuların tedirginlik yaşadığını belirtti.

HEM FUTBOLCULARI HEM DE TRANSFER SÜRECİNİ ETKİLEMEK İSTEMEDİ

Sadettin Saran da hem futbolcuların hem de transfer sürecinin etkilenmemesi adına seçim tarihini sezon sonu olarak belirledi.

Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybettiGalatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

ALİ KOÇ İLE YARIŞMIŞTI

Eylül ayının başında yapılan olağanüstü genel kurulda Ali Koç ile Sadettin Saran yarışmış ve Saran başkanlığa seçilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

