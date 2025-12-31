Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Gökmen Özdenak'tan kötü haber geldi.

78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

KOAH hastası olduğu belirtilen Gökmen Özdenak'ın kalbi 2 kez dururken yapılan müdahaleler sonrası hayata döndü. Bir süre daha yaşam mücadelesi veren Gökmen Özdenak, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler.

1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Gökmen Özdenak, profesyonel futbol hayatına İstanbulspor’da adım attı. 1967 yılında henüz 20 yaşındayken sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Özdenak, tam 13 sezon boyunca Galatasaray formasını terleterek kulüp tarihine adını yazdırdı. 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan deneyimli oyuncu, toplamda 327 karşılaşmada görev alıp 105 gole imza attı.

Galatasaray bünyesinde ise 297 maçta 99 kez rakip fileleri havalandırdı. Milli takımda da görev yapan Özdenak, ay-yıldızlı formayı 14 kez giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor medyasında yer alan Gökmen Özdenak, futbol yorumculuğu kariyerine başladı. Uzun yıllar boyunca Telegol programında yaptığı yorumlarla futbolseverlerin karşısına çıktı.