Krizi Ali Koç çözdü Sadettin Saran harekete geçti

Fenerbahçe Kulübü'nde meydana gelen finansal krizi eski başkan Ali Koç'un çözdüğü, başkan Sadettin Saran'ın da bunun üzerine hemen harekete geçtiği ortaya çıktı.

Sarı lacivertli yönetim yıllardır biriken borç yükünden kurtulmak için harekete geçti.

"2026'nın Şubat ayında Bankalar Birliği'nden çıkma" hedefini ortaya koyan yönetim önemli adımlar attı.

KAP'a da bildirilen projlerle Ataşehir Projesi'nden 8.28 milyar lira, Kayışdağı Projesi'nden 2.96 milyar lira olarak elde edilecek gelir KAP'a da bildirildi.

Bunun yanı sıra Şükrü Saraçoğlu ve Dereağzı tesislerinin 21 yıllığına kiralandığı ve bu işlemden 128 milyon euro gelirin kulübün kasasına gireceği belirtildi.

BANKALARA ALİ KOÇ ÇÖZÜMÜ

Bankalar Birliği'nden çıkış için oluşan krizin ise eski başkan Ali Koç'un araya girmesiyle çözüldüğü ifade edildi. Fotospor'daki habere göre; finanstan sorumlu yönetici Murat Salar'ın "çıkışa engel olan banka" krizi açıklamasının ardından Ali Koç'un harekete geçtiği iddia edildi.

Haberde Ali Koç'un sorun çıkaran bankanın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği, Fenerbahçe'nin taahhütlerini yerine getireceğine dair şahsi kefaletini ve "sözüm senettir" güvencesini verdiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından başkan Sadettin Saran ve yönetimin de Ankara’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Murat Kurum ile görüşerek projelerin bürokratik onay süreçlerini hızlandırdığı haberde yer aldı.