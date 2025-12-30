Fenerbahçe'de tüm kapılar kapandı: Tedesco biletini kesti

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin affedilme talebi Tedesco tarafından reddedildi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci için kadro dışı kararı devam ediyor. Son olarak 5 Ekim’de oynanan Samsusnpor maçında forma giyen milli futbolcu bir daha sahaya çıkamadı.

AFFEDİLMEK İÇİN HABER YOLLADI

Fanatik’te yer alan habere göre, takımda kalmak isteyen İrfan an Kahveci, affedilmek için yönetime 4. kez haber yolladı.

TEDESCO KAPILARI KAPATTI

Ancak Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun geri adım atmadığı ve tüm kapıları kapattığı kaydedildi.

TALİPLİLERİ BELLİ OLDU

Böylece son umudu da yıkılan İrfan Can Kahveci’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor’un yanı sıra Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City de oyuncu ile ilgileniyor.

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe yönetiminin ise İrfan Can Kahveci’nin transferinden 10 milyon euro bonservis beklentisi olduğu iddia ediliyor.

BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 378 dakika sahada kaldı. Kahveci bu sürede gol ya da asist kaydedemedi.

