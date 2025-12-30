Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak imza

Yayınlanma:
Ezeli rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez aynı platformda bir anlaşma imzaladı. Mobil oyun ekosistemlerinden biri olan PUBG MOBILE, Türk sporunun lokomotif güçleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile kapsamlı bir lisans anlaşmasına imza attı.

Süper Lig'deki ezeli rekabet bu kez oyun dünyasına taşındı. Mobil oyunlardan PUBG MOBILE, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lisans anlaşması yaptı.

Anlaşma kapsamında üç kulüp, resmi lisanslı içerikleriyle PUBG MOBILE’de yer almaya başladı. 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren iş birliğiyle, kulüplerin ikonik formaları oyun içi ücretsiz içerik olarak kullanıma sunuldu.

PUBG MOBILE, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iş birliğiyle kulüplerin renklerini ve resmi lisanslı içeriklerini oyun dünyasına taşıdı. Bu adım, oyun içi içeriklerin ötesinde, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinin marka değerinin dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde iş birliği çerçevesinin farklı ögelerle genişletilmesi hedefleniyor.

3 BÜYÜKLERİ BİR ARAYA GETİRDİLER

PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, yaptığı değerlendirmede, “PUBG MOBILE olarak, Türkiye’deki devasa ekosistemimizi, ülkemizin en kıymetli spor markalarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğini, PUBG MOBILE’ın kapsayıcılığı ile futbolun vazgeçilmez tutkusunu harmanlayan çok değerli bir adım olarak görüyoruz.

DEV EV SAHİPLİĞİ

2026 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Dünya Şampiyonası (PMGC) öncesinde, yerel değerlerimizi global platformumuza taşıyarak Türk takımlarımızın dünyadaki temsiline destek olmaya ve topluluğumuza benzersiz deneyimler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İş birliği kapsamında, futbol dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı özel içerikler ve projeler, önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

