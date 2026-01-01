Tarihi Sezerar yalısı satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı!

Son dönemde İstanbul Boğazı’nda yer alan tarihi yalıların satış süreci hız kazanırken, bu tabloya Yeniköy’deki köklü bir yapı daha eklendi. Yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle bilinen Burhanettin Sezerar Yalısı, 1 milyar 825 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

2 ODA, 2 SALON VE 7 BANYOSU VAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “ikinci derece tarihi eser” statüsünde tescillenen yalı; 2 oda, 2 salon ve 7 banyodan oluşan mimarisiyle öne çıkıyor. 39 metrekarelik özel rıhtımı bulunan yalı gayrimenkul piyasasında dikkatleri üzerine çekti.

BURHANETTİN SEZERAR YALISI HAKKINDA

Adını, çok sayıda caminin elektrikle buluşmasına öncülük eden isim olarak bilinen Prof. Dr. Burhanettin Sezerar’dan almakta.

İki asrı aşan geçmişiyle dikkat çeken bu yalı, her katı boydan boya uzanan balkonları ve dantel inceliğinde işlenmiş saçaklarıyla bembeyaz ahşap mimarinin zarif bir örneği olarak öne çıkıyor. İlk sahipleri Fransız bir aile olan yapı, ilerleyen yıllarda müteahhit Aslan Sadıkoğlu tarafından satın alınarak el değiştirdi.

Yalıya ismini veren Burhaneddin Sezerar, İTÜ Elektrik Mühendisliği Fakültesi profesörlerindendi. 1933'te bu yalıyı eşi Muazzez Sezerar adına satın aldı.

RESTORAN OLARAK HİZMET VERİYOR

Üsküdar tramvayları İstanbul'daki camilerin birçoğu ilk defa elektriğe kavuşmuştu. 1952'de 67 yaşında vefat edince hanımına kalan yalı, onun da 1954'te vefatıyla oğlu Faruk Sait Sezerar ve eşi Fatma Behlül Sezerar'a kaldı. Faruk Sezerar, yalıyı restore ettikten sonra Sultan Abdülmecid'in kızlarından Hanzade Sultan'a kiraya verdi.

Yalı şu an restoran olarak hizmet veriyor.

Yalının üç katının da deniz cephesi baştan başa bal- kondur. Orta kısmı içerlektir ve cumbası ile kayıkhanesi bulunmamaktadır. Bembeyaz ahşap bağdadi yalı, tam ortadan bir duvarla ikiye bölünmüştür. Arka cephesinin ikinci katı boydan boya çıkmalı olup eliböğründelere dayanıyor.

Servis katı ve çatı katı olmayan yalının her bölümün- de on bir oda, iki salon, bir mutfak ve dört banyo mevcuttur. Zemin katında mutfak ile oda arasında döner dolaplardan bulunmaktadır. Bahçesinde şıkır şıkır suların aktığı mermerden bir çeşme bir şirinlik muskası gibi yalının eteklerine iliştirilmiştir.